Quelli in vinile hanno due facce nei cruciverba: la soluzione è Dischi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Quelli in vinile hanno due facce' è 'Dischi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISCHI

Curiosità e Significato di "Dischi"

Vuoi sapere di più su Dischi? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Dischi.

Perché la soluzione è Dischi? L'affermazione Quelli in vinile hanno due facce si riferisce ai dischi, che sono un formato tradizionale per la musica. Ogni disco in vinile è composto da due lati, ognuno dei quali può contenere tracce musicali diverse, permettendo di ascoltare più brani senza dover cambiare supporto. Questo formato ha guadagnato popolarità negli anni e oggi è apprezzato non solo per la sua qualità sonora, ma anche per il suo valore nostalgico e collezionistico.

Come si scrive la soluzione Dischi

Stai cercando la risposta alla definizione "Quelli in vinile hanno due facce"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

D Domodossola

I Imola

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O C C N N T O E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CONCENTO" CONCENTO

