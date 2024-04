La definizione e la soluzione di 4 lettere: Quelli là. ESSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Pronome

essi

pronome personale di 3º persona plurale. Nella lingua informale è caduto disuso a vantaggio di loro

Etimologia / Derivazione

deriva dal pronome latino "ipsi" che significa "loro stessi"