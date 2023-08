La pancia della nave - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La pancia della nave. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STIVA

Significato/Curiosita : La pancia della nave

Questa caratteristica adempiva al doppio scopo di proteggere la nave dai mostri marini della mitologia norrena, ed a terrorizzare i nemici dei vichinghi... Convenzioni di wikipedia. segui i suggerimenti del progetto di riferimento. la stiva è quella parte della nave che si trova sotto il ponte destinata all'immagazzinamento... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

