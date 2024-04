La Soluzione ♚ Non può darli lo sdentato La definizione e la soluzione di 5 lettere: Non può darli lo sdentato. MORSI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su non puo darli lo sdentato: Muammad Mursi Isa al-Ayya (in arabo ; El-Adwah, 8 agosto 1951 – Il Cairo, 17 giugno 2019) è stato un politico egiziano, del Partito Libertà e Giustizia (il partito dei Fratelli Musulmani). Altre Definizioni con morsi; darli; sdentato; Opprimono la coscienza; Si evitano con la museruola; Si danno alle mele; Non può darlo lo sdentato; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Non può darli lo sdentato

MORSI

M

O

R

S

I

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Non può darli lo sdentato' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.