La Soluzione ♚ Non può darlo lo sdentato La definizione e la soluzione di 5 lettere: Non può darlo lo sdentato. MORSO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non puo darlo lo sdentato: Sostantivo Significato e Curiosità su morso m sing (pl.: morsi) atto del mordere, dello stringere o strappare di qualcosa coi denti dare un morso a qualcosa

il cane mi ha dato un morso

sul braccio ha il segno di un morso (familiare) piccolo boccone di cibo ne assaggio solo un morso (senso figurato) sensazione estremamente sgradevole, dovuta a cause fisiche o psicologiche di malessere il morso della fame, della sete, del freddo

il morso della gelosia (metallurgia) la parte terminale di una pinza o tenaglia, che serve ad afferrare e stringere il materiale da lavorare (equitazione) strumento metallico posto in bocca al cavallo per fissarvi le redini Voce verbale morso participio passato singolare maschile di mordere Sillabazione mòr | so Pronuncia IPA: /'mrso/ Etimologia / Derivazione dal latino morsus che deriva dal verbo mordeo (inf. mordere) cioè "mordere" Citazione Citazione Sinonimi (aggettivo) morsicata, dentata, zannata;

( senso figurato ) crampo, dolore, fitta;

azione corrosiva, potere corrosivo (della briglia) freno Contrari (sostantivo) (senso figurato) sollievo, distensione, consolazione Iperonimi finimento Proverbi e modi di dire allentare il morso : ridurre la sorveglianza su qualcun o qualcosa

: ridurre la sorveglianza su qualcun o qualcosa tirare il morso: rafforzare il proprio potere o il proprio dominio nei confronti di altri Altre Definizioni con morso; darlo; sdentato; Vi si attaccano le redini; Lascia l impronta dei denti; Può darlo la rinoplastica; Non può darli lo sdentato; Cerca altre soluzioni cruciverba

MORSO

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Non può darlo lo sdentato' è.