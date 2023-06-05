Esaminata di nuovo

Home / Soluzioni Cruciverba / Esaminata di nuovo

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Esaminata di nuovo' è 'Riconsiderata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RICONSIDERATA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Esaminata di nuovo" corrisponde a una soluzione formata da 13 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Esaminata di nuovo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Riconsiderata? Quando si rivede qualcosa con attenzione per valutare eventuali cambiamenti o miglioramenti, si può dire che sia stata rivista. Questo processo permette di riflettere su dettagli precedenti e apportare modifiche se necessario. La parola che indica questa operazione è spesso usata per descrivere un'analisi approfondita e una nuova valutazione di un argomento o di un'idea. In questo modo, si ottiene una comprensione più completa e aggiornata della questione.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Esaminata di nuovo nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Riconsiderata

In presenza della definizione "Esaminata di nuovo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Esaminata di nuovo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Riconsiderata:

R Roma I Imola C Como O Otranto N Napoli S Savona I Imola D Domodossola E Empoli R Roma A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Esaminata di nuovo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il creditore a cui viene assegnato un nuovo debitoreRimette a nuovo il quadroHollande di nuovo in campoDi nuovo da principioParola di nuovo conio