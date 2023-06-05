La caraffa per servire il vino

SOLUZIONE: DECANTER

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La caraffa per servire il vino" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La caraffa per servire il vino". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Decanter? Il decanter è un recipiente elegante utilizzato per versare il vino, spesso di forma allungata e con un collo stretto. La sua funzione principale è quella di aerare la bevanda, migliorandone il sapore e l'aroma. Viene spesso usato durante occasioni speciali o cene raffinate, dove l'estetica e la qualità della presentazione contano molto. Il decanter permette di distillare il vino dai sedimenti presenti, garantendo una bevuta più pulita e piacevole.

Per risolvere la definizione "La caraffa per servire il vino", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La caraffa per servire il vino" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Decanter:

D Domodossola E Empoli C Como A Ancona N Napoli T Torino E Empoli R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La caraffa per servire il vino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

