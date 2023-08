La caraffa di cristallo in cui si ossigena il vino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La caraffa di cristallo in cui si ossigena il vino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DECANTER

Significato/Curiosita : La caraffa di cristallo in cui si ossigena il vino

Porcellana), il modo in cui questo corpo è ricoperto (vetrine, coperte, smalti), e il modo in cui si è operata la cottura (temperatura, cottura in ossidazione... Disambiguazione – se stai cercando la trasmissione di radio2, vedi decanter (programma radiofonico). questa voce sull'argomento bevande è solo un abbozzo... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : La caraffa di cristallo in cui si ossigena il vino : caraffa; cristallo; ossigena; vino; Antica caraffa con manico e beccuccio; caraffa che mantiene le bevande calde o fredde; La caraffa per servire il vino; La caraffa per servire vini; È più panciuta della caraffa ; Roccia sfaldabile con frammenti di cristallo ; La città francese di un noto omonimo cristallo ; Indossa la scarpetta di cristallo ; L indovino legge il futuro in quella di cristallo ; Caratterizza il cristallo ; Più è ossigena ta e più è pura; Ampolla che si usa per ossigena re il vino; L ossigena ta disinfetta; Comune e vino rosso del Vercellese; Rovino so dissesto; Tipico vino ungherese; Rinomato vino spagnolo; Un solo goccetto di vino ;

