Una pianta come il miriofillo

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Una pianta come il miriofillo' è 'Subacquea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SUBACQUEA

Perché la soluzione è Subacquea? Una pianta come il miriofillo si distingue per la sua capacità di vivere in ambienti acquatici, spesso immersa sotto la superficie dell'acqua. La presenza di questa specie è tipica di zone sommerse, dove si adatta a condizioni di scarsa luce e di movimento continuo dell'acqua. La sua struttura è progettata per resistere alle correnti e all'immersione prolungata, consentendo di svolgere funzioni vitali come la fotosintesi anche sott'acqua. Questa caratteristica le permette di prosperare in ambienti subacquei e di contribuire all'ecosistema acquatico.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una pianta come il miriofillo". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una pianta come il miriofillo nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Subacquea

In presenza della definizione "Una pianta come il miriofillo", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una pianta come il miriofillo" conferma che la soluzione 'Subacquea' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Subacquea

S Savona U Udine B Bologna A Ancona C Como Q Quarto U Udine E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una pianta come il miriofillo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Subacquea' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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