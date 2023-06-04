Robert di Games of Thrones erede di Capo Tempesta

SOLUZIONE: BARATHEON

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Robert di Games of Thrones erede di Capo Tempesta" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Robert di Games of Thrones erede di Capo Tempesta". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Baratheon? I Baratheon sono una casata nobile di Westeros, noti per la loro forza e il ruolo di eredi di Capo Tempesta, uno dei luoghi più potenti e strategici. Il loro nome è spesso associato a figure di grande coraggio e leadership, simboli di potere e autorità. La loro storia si intreccia con le lotte di potere e le alleanze nel continente, mantenendo vivo il loro prestigio nel regno.

In presenza della definizione "Robert di Games of Thrones erede di Capo Tempesta", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Robert di Games of Thrones erede di Capo Tempesta" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Baratheon:

B Bologna A Ancona R Roma A Ancona T Torino H Hotel E Empoli O Otranto N Napoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Robert di Games of Thrones erede di Capo Tempesta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

