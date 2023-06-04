Molti secoli fa erano destinate alle sepolture nei cruciverba: la soluzione è Necropoli
La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Molti secoli fa erano destinate alle sepolture' è 'Necropoli'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
NECROPOLI
Curiosità e Significato di Necropoli
Hai risolto il cruciverba con Necropoli? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Necropoli.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Io molti secoli faMolti anni fa erano gialli in quasi tutte le cittàIo secoli faFa perdere gli investimenti a molti risparmiatoriComprende molti secoli
Come si scrive la soluzione Necropoli
Se ti sei imbattuto nella definizione "Molti secoli fa erano destinate alle sepolture", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.Le 9 lettere della soluzione Necropoli:
Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma
T S A L I P U N
Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.