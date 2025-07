Un colpo violento nei cruciverba: la soluzione è Svirgola

SVIRGOLA

Curiosità e Significato di Svirgola

La parola Svirgola è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Svirgola.

Perché la soluzione è Svirgola? SVIRGOLA è un termine che indica una virgola molto piccola, spesso usata in tipografia o in ambito editoriale. La parola deriva dal latino virgula, diminutivo di virga ( bastoncino). La sua funzione principale è quella di separare parti di frase o elementi in un testo, garantendo chiarezza e ritmo nella lettura. In breve, la svirgola è quella minuscola ma fondamentale compagna di ogni scritto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un violento colpo fortuitoColpo violentoUn colpo di ventoBel colpo al biliardoCon un suo colpo si cancella tutto

Come si scrive la soluzione Svirgola

S Savona

V Venezia

I Imola

R Roma

G Genova

O Otranto

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R Z A N A P A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PARANZA" PARANZA

