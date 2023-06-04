Città dell Irpinia

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Città dell Irpinia' è 'Avellino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AVELLINO

Perché la soluzione è Avellino? Avellino è una città situata nella regione dell’Irpinia, nel cuore della Campania. Questa località è conosciuta per il suo patrimonio storico e culturale, che si riflette nelle sue piazze, chiese e monumenti antichi. La città si distingue anche per le tradizioni enogastronomiche, con piatti tipici e prodotti locali apprezzati in tutta la regione. La sua posizione geografica favorisce il clima mite e il paesaggio ricco di colline e vigneti. Avellino rappresenta un importante centro di identità e storia irpina.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città dell Irpinia". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Città dell Irpinia nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Avellino

Per risolvere la definizione "Città dell Irpinia", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città dell Irpinia" conferma che la soluzione 'Avellino' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Avellino

A Ancona V Venezia E Empoli L Livorno L Livorno I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città dell Irpinia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Avellino' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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