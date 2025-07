La provincia del Irpinia nei cruciverba: la soluzione è Avellino

Home / Soluzioni Cruciverba / La provincia del Irpinia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La provincia del Irpinia' è 'Avellino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AVELLINO

Curiosità e Significato di Avellino

Vuoi sapere di più su Avellino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Avellino.

Perché la soluzione è Avellino? Irpinia è una regione storica e geografica del sud Italia, situata tra le montagne dell'Appennino campano. La provincia di Avellino, cuore di questa zona, rappresenta il suo centro amministrativo e culturale. Conosciuta per i paesaggi pittoreschi, la tradizione enogastronomica e un patrimonio ricco di storia, Irpinia è un simbolo di identità e autenticità campana.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La provincia dell IrpiniaUna provincia lombardaUn vino rosso prodotto in provincia di VeronaIonica: è in provincia di Reggio CalabriaComune della Lombardia in provincia di Sondrio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Avellino

Se ti sei imbattuto nella definizione "La provincia del Irpinia", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

V Venezia

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M L S L A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SLALOM" SLALOM

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.