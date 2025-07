La casa del pesce rosso nei cruciverba: la soluzione è Boccia

BOCCIA

Curiosità e Significato di Boccia

La parola Boccia è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Boccia.

Perché la soluzione è Boccia? Boccia è un termine italiano che indica una piccola palla, spesso di plastica, usata in vari giochi come il tombola o la petanque. Può anche riferirsi a un contenitore di forma rotonda, come un vaso o un recipiente. La parola richiama l’idea di qualcosa di piccolo e rotondo, perfetto per giochi o decorazioni. È un termine semplice ma ricco di utilizzi quotidiani.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il pesce rosso ne proverbialmente ha pocaIl comune pesce rossoQuello rosso vive in casaFette di pesceUn vino rosso prodotto in provincia di Verona

Come si scrive la soluzione Boccia

Hai davanti la definizione "La casa del pesce rosso" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

B Bologna

O Otranto

C Como

C Como

I Imola

A Ancona

