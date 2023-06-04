La cagnolina dei Barbapapà

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'La cagnolina dei Barbapapà' è 'Lolita'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOLITA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La cagnolina dei Barbapapà" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La cagnolina dei Barbapapà". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Lolita? Lolita è il nome della cagnolina dei Barbapapà, un personaggio amato e riconoscibile all’interno della famiglia di figure colorate e fantasiose. La sua presenza aggiunge un tocco di dolcezza e allegria alle storie, rappresentando la fedeltà e l’affetto nei confronti dei suoi amici umani. Con il suo carattere vivace e affettuoso, Lolita contribuisce a trasmettere valori di amicizia e cura, diventando un elemento fondamentale nelle avventure della famiglia Barbapapà.

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La cagnolina dei Barbapapà nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Lolita

In presenza della definizione "La cagnolina dei Barbapapà", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La cagnolina dei Barbapapà" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Lolita:

L Livorno O Otranto L Livorno I Imola T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La cagnolina dei Barbapapà" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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