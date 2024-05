La Soluzione ♚ Il più noto romanzo di Nabokov

: LOLITA

Curiosità su Il piu noto romanzo di nabokov: Benché universalmente noto per il suo lolita (1955), scritto in inglese e base per l'omonimo film del 1962 di stanley kubrick, nabokov vanta anche una considerevole... Lolita è un romanzo di Vladimir Vladimirovic Nabokov scritto in inglese, pubblicato inizialmente a Parigi nel 1955 e dieci anni più tardi tradotto in russo dallo stesso autore. Il romanzo suscitò immediato scandalo per il contenuto scabroso, la passione di un uomo maturo per una ragazza pre-adolescente. Il narratore è un professore di letteratura di trentasette anni ossessionato da Dolores, dodicenne, con la quale intreccia una relazione sessuale dopo esserne diventato il patrigno. Lolita è il soprannome che l'uomo dà in privato alla fanciulla. Il termine «lolita» - complice anche la trasposizione cinematografica di Stanley Kubrick - entrò ...

