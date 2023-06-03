Una cisti che colpisce le donne

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una cisti che colpisce le donne' è 'Ovarica'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OVARICA

Perché la soluzione è Ovarica? L'ovaria si riferisce a una formazione cistica che si sviluppa nell'ovaio delle donne. Queste sacche possono contenere liquido o altri materiali e spesso si formano durante il ciclo mestruale. In alcuni casi, possono causare dolore o alterazioni nel normale funzionamento ovarico. La presenza di queste cisti è comune e di solito si risolve spontaneamente, anche se in certi casi può richiedere un intervento medico.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una cisti che colpisce le donne" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una cisti che colpisce le donne". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

In presenza della definizione "Una cisti che colpisce le donne", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una cisti che colpisce le donne" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Ovarica:

O Otranto V Venezia A Ancona R Roma I Imola C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una cisti che colpisce le donne" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

