Sostanze schiumeggianti presenti in molte piante nei cruciverba: la soluzione è Saponine

Home / Soluzioni Cruciverba / Sostanze schiumeggianti presenti in molte piante

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Sostanze schiumeggianti presenti in molte piante' è 'Saponine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SAPONINE

Curiosità e Significato di Saponine

Approfondisci la parola di 8 lettere Saponine: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Saponine? Le saponine sono sostanze schiumeggianti presenti in molte piante, note per le loro proprietà detergenti e schiumogene. Si trovano in piante come il ginseng, la liquirizia e il quillaja, e vengono utilizzate anche in prodotti naturali per pulire e detergere. La loro presenza testimonia come le piante producano composti utili per la loro difesa e per l'uomo.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Lo sono molte pianteSostanze presenti nel sistema nervoso centraleIl metodo di cura che sfrutta le sostanze medicinali contenute nelle piante

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Saponine

Hai trovato la definizione "Sostanze schiumeggianti presenti in molte piante" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

A Ancona

P Padova

O Otranto

N Napoli

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

L O C I O O D L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "COLLODIO" COLLODIO

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.