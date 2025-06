Il sacrario in cui si reca il pellegrino nei cruciverba: la soluzione è Santuario

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il sacrario in cui si reca il pellegrino' è 'Santuario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SANTUARIO

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Santuario? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Santuario.

Perché la soluzione è Santuario? Il santuario è un luogo sacro dove i fedeli si recano in pellegrinaggio per pregare, trovare conforto e rinnovare la propria fede. Spesso rappresenta un punto di devozione e spiritualità, ospitando statue, reliquie o edifici religiosi di grande importanza. È un rifugio di pace e spiritualità che unisce le persone nel rispetto e nella speranza.

S Savona

A Ancona

N Napoli

T Torino

U Udine

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

