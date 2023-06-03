Roditore con zampe palmate e coda a spatola

Home / Soluzioni Cruciverba / Roditore con zampe palmate e coda a spatola

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Roditore con zampe palmate e coda a spatola' è 'Castoro'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CASTORO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Roditore con zampe palmate e coda a spatola" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Roditore con zampe palmate e coda a spatola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Castoro? Il castoro è un animale noto per le sue abili capacità di costruzione, grazie alle zampe palmate che gli permettono di nuotare agilmente e alla coda a spatola che utilizza come timone. Vive in ambienti acquatici, creando dighe e tane per proteggersi e trovare cibo. La sua presenza è fondamentale per mantenere l'equilibrio degli ecosistemi fluviali. È un mammifero che si distingue per il suo ruolo ecologico unico.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Roditore con zampe palmate e coda a spatola nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Castoro

In presenza della definizione "Roditore con zampe palmate e coda a spatola", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Roditore con zampe palmate e coda a spatola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Castoro:

C Como A Ancona S Savona T Torino O Otranto R Roma O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Roditore con zampe palmate e coda a spatola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Roditore che fa digheRoditore ingegnereHa la coda a spatolaHa coda piatta e zampe posteriori palmateHa zampe palmate e becco largoHa le zampe palmateHa zampe palmateIl santo con zampe e coda