La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Può esserlo il bue o il sapone' è 'Muschiato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MUSCHIATO

La parola Muschiato è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Muschiato.

Perché la soluzione è Muschiato? Muschiato indica qualcosa coperto di muffa o con un aspetto appannato, spesso riferito a cibi, tessuti o superfici umide e deteriorate. Derivato dal termine muschio, suggerisce un aspetto vellutato e umido, ed è usato per descrivere oggetti o alimenti che hanno perso freschezza. È un termine utile per capire quando qualcosa non è più in buone condizioni.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un bue delle zone nordichePuò esserlo un messaggioPuò esserlo la pannaPuò esserlo il clima

Hai davanti la definizione "Può esserlo il bue o il sapone" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

U Udine

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

T Torino

O Otranto

