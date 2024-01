La Soluzione ♚ Dice di esserlo chi non ha dubbi

certo, convinto deciso fiducioso intrepido risoluto sereno, tranquillo (di amico) abile, affidabile, autoritario, convinto, bravo, capace, competente, corretto, deciso, destro, determinato, devoto, efficiente, esperto, fedele, fidato, fiducioso, impavido, leale, onesto, perito, pratico, quieto, sincero,volitivo

abile, affidabile, autoritario, convinto, bravo, capace, competente, corretto, deciso, destro, determinato, devoto, efficiente, esperto, fedele, fidato, fiducioso, impavido, leale, onesto, perito, pratico, quieto, sincero,volitivo garantito, protetto, riparato, risoluto, serio, solido stabile, tranquillo

(di gesto, tono) energico, fermo, franco, perentorio, sbrigativo

energico, fermo, franco, perentorio, sbrigativo (di lavoro) continuo, costante, fisso, stabile, efficace privo di pericoli, difeso, tutelato, salvaguardato, incolume, prudente, cauto

(di comunicato) indubbio, indubitabile, indiscutibile, vero dato per vero, garantito, confermato, assicurato, accertato, acclarato, assodato, attendibile, verificato, autentico, reale

indubbio, indubitabile, indiscutibile, vero dato per vero, garantito, confermato, assicurato, accertato, acclarato, assodato, attendibile, verificato, autentico, reale (di rimedio, successo) assicurato, immancabile, indubbio, indubitabile, infallibile, prevedibile

assicurato, immancabile, indubbio, indubitabile, infallibile, prevedibile (avverbio) certamente, sì, certo, sicuramente, senza dubbio

certamente, sì, certo, sicuramente, senza dubbio (sostantivo) riparo

riparo certo, certezza, sicurezza Contrari (aggettivo) dubbioso, incerto, indeciso, insicuro, irrisoluto, preoccupato, sfiduciato, timoroso

dubbioso, incerto, indeciso, insicuro, irrisoluto, preoccupato, sfiduciato, timoroso (di amico) ansioso, disonesto, inaffidabile, incompetente, indeciso, inesperto, infedele, infido, inquieto, scorretto, sleale

ansioso, disonesto, inaffidabile, incompetente, indeciso, inesperto, infedele, infido, inquieto, scorretto, sleale indifeso, malsicuro, pericoloso, rischioso, scoperto

(di gesto, tono) esitante, timido, titubante

esitante, timido, titubante (di lavoro) aleatorio, incostante, saltuario, indeterminato, incerto, malsicuro, insicuro

aleatorio, incostante, saltuario, indeterminato, incerto, malsicuro, insicuro (di incapacità) inabile, incapace, inesperto, maldestro

inabile, incapace, inesperto, maldestro (di comunicato) falso, inattendibile, inautentico

falso, inattendibile, inautentico (di rimedio, successo) discutibile, dubbio, improbabile, inefficace, problematico

discutibile, dubbio, improbabile, inefficace, problematico (avverbio) no, forse, probabilmente

Parole derivate assicurare, assicurarsi, rassicurare, riassicurare, securo, sicuramente, sicurare, sicuranza, sicura, sicurezza Proverbi e modi di dire di sicuro

andare sul sicuro

a colpo sicuro:

