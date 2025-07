Il minimo di chi non vuole strafare nei cruciverba: la soluzione è Sindacale

SINDACALE

Curiosità e Significato... Vuoi sapere di più su Sindacale? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 9 lettere nella pagina dedicata: Sindacale.

Perché la soluzione è Sindacale? Il termine sindacale si riferisce a tutto ciò che riguarda i sindacati, ovvero le organizzazioni di lavoratori e datoriali che tutelano diritti e interessi del mondo del lavoro. È un aggettivo che indica attività, pratiche o questioni legate alla rappresentanza sindacale. In sintesi, sindacale riguarda il modo in cui lavoratori e aziende negoziano e collaborano per migliorare le condizioni di chi lavora.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il minimo di chi non vuole strafare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

I Imola

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

C Como

A Ancona

L Livorno

E Empoli

S E C T A C I N Mostra soluzione



