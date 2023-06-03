I legami rappresentati dalle persone care
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'I legami rappresentati dalle persone care' è 'Affetti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: AFFETTI
Come completare la definizione
- Definizione: I legami rappresentati dalle persone care
- Risposta: AFFETTI
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: A______
- Inizia con: A
- Finisce con: I
Perché la soluzione è Affetti? Gli affetti sono i legami profondi che si instaurano tra le persone care, creando un senso di appartenenza e di solidarietà. Questi sentimenti sono il risultato di momenti condivisi, di sostegno reciproco e di emozioni sincere che rafforzano i rapporti umani. La presenza di affetti nella vita quotidiana contribuisce a migliorare il benessere emotivo e a costruire un senso di fiducia. La loro importanza si riflette nella capacità di affrontare le sfide con maggiore tenacia.
La risposta alla definizione 'I legami rappresentati dalle persone care'
Se la definizione "I legami rappresentati dalle persone care" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Affetti'.
Schemi utili per Affetti
- Schema parole: 7
- La soluzione inizia con A
- La soluzione finisce con I
- Schema iniziale: A______
- Schema finale: ___ETTI
Le 7 lettere della soluzione Affetti
La soluzione 'Affetti' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "I legami rappresentati dalle persone care". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.
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