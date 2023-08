Sono rappresentati all Onu - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono rappresentati all Onu. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : STATI

Significato/Curiosita : Sono rappresentati all onu

Disambiguazione – "onu" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi onu (disambigua). l'organizzazione delle nazioni unite, in sigla onu, abbreviata... Disambiguazione – "stati uniti", "usa", "united states" e "states" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi stati uniti (disambigua) o... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 23 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Sono rappresentati all Onu : sono; rappresentati; sono cinque nel nostro alfabeto; sono simili all originale; sono piccoli e brutti; Possono scoppiare dopo una buona battuta; sono doppie nei partiti; Una quantità rappresentati va di un prodotto; I legami rappresentati dalle persone care; Campione rappresentati vo in statistica; Simbolico, rappresentati vo; rappresentati ve, di grande importanza;

