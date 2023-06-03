Il John noto scrittore di romanzi di spionaggio

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il John noto scrittore di romanzi di spionaggio' è 'Lecarre'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LECARRE

Perché la soluzione è Lecarre? LECARRE è il nome di un famoso scrittore britannico noto per i suoi romanzi di spionaggio. Le sue opere spesso esplorano tematiche di intelligence, diplomazia e tensioni internazionali, offrendo uno sguardo approfondito sul mondo dell'agente segreto. Attraverso personaggi complessi e trame intricate, LeCarré riesce a trasmettere il senso di mistero e di rischio che caratterizza questa professione. La sua narrativa ha influenzato il genere e ha contribuito a definire la rappresentazione letteraria della spy story.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il John noto scrittore di romanzi di spionaggio". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Il John noto scrittore di romanzi di spionaggio nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Lecarre

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Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Lecarre

L Livorno E Empoli C Como A Ancona R Roma R Roma E Empoli

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