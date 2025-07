Iva Zanicchi lo è di Ligonchio nei cruciverba: la soluzione è Aquila

AQUILA

Curiosità e Significato di Aquila

Perché la soluzione è Aquila? Aquila è un grande uccello rapace noto per il suo volo majestoso e il simbolismo di forza, libertà e nobiltà. Spesso rappresentata in stemmi e bandiere, è anche il nome di una città italiana, come L'Aquila, capoluogo dell'Abruzzo. Questo animale, con il suo sguardo fiero, incarna potenza e regalità, ed è diventato un simbolo universale di elevazione e coraggio.

Come si scrive la soluzione Aquila

Hai davanti la definizione "Iva Zanicchi lo è di Ligonchio" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

Q Quarto

U Udine

I Imola

L Livorno

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

