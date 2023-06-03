Il grande orso bruno dell Alaska

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il grande orso bruno dell Alaska' è 'Kodiak'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: KODIAK

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il grande orso bruno dell Alaska" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il grande orso bruno dell Alaska". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Kodiak? Il nome si riferisce a un imponente mammifero che abita principalmente le regioni fredde dell’Alaska. Questa creatura è nota per la sua mole imponente e la forza straordinaria, caratteristiche che ne fanno uno dei simboli della fauna locale. La sua presenza è spesso associata alle terre selvagge e incontaminate, dove si muove con agilità tra boschi e montagne. La sua figura incute rispetto e ammirazione, rappresentando un autentico re delle terre del Nord.

Per risolvere la definizione "Il grande orso bruno dell Alaska", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il grande orso bruno dell Alaska" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Kodiak:

K Kappa O Otranto D Domodossola I Imola A Ancona K Kappa

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il grande orso bruno dell Alaska" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

