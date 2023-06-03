La gomma che si mastica

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'La gomma che si mastica' è 'Americana'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AMERICANA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "La gomma che si mastica" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La gomma che si mastica". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Americana? L'americana è una sostanza morbida e elastica che si mastica spesso come dolce o spuntino. La sua consistenza permette di essere masticata a lungo senza rompersi, offrendo una sensazione piacevole in bocca. Questa gomma da masticare può essere aromatizzata con vari gusti, rendendola un prodotto molto popolare tra adulti e bambini. La sua forma e texture la rendono facile da portare ovunque, diventando un compagno di svago quotidiano.

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La gomma che si mastica nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Americana

Questa pagina è dedicata alla definizione "La gomma che si mastica" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La gomma che si mastica" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Americana:

A Ancona M Milano E Empoli R Roma I Imola C Como A Ancona N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La gomma che si mastica" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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