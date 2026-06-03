Tipo di gomma per suole

Luca Bianchi | 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tipo di gomma per suole' è 'Para'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

PARA

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Tipo di gomma per suole
  • Risposta: PARA
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Vocali: 2
  • Consonanti: 2
  • Parole: 1
  • Difficoltà: facile
  • Schema utile:
    PRA
  • Inizia con: P
  • Finisce con: A

Perchè la soluzione è Para? Il para è una gomma usata per realizzare le suole delle scarpe, offrendo resistenza e comfort. Si adatta facilmente a diverse forme e permette di creare calzature durevoli, ideali per camminare in ogni condizione. La sua versatilità lo rende molto apprezzato nel mondo della calzoleria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Tipo di gomma per suole: risposta da 4 lettere

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