Tipo di gomma per suole
La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Tipo di gomma per suole' è 'Para'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Tipo di gomma per suole
- Risposta: PARA
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Vocali: 2
- Consonanti: 2
- Parole: 1
- Difficoltà: facile
- Schema utile: PRA
- Inizia con: P
- Finisce con: A
Perchè la soluzione è Para? Il para è una gomma usata per realizzare le suole delle scarpe, offrendo resistenza e comfort. Si adatta facilmente a diverse forme e permette di creare calzature durevoli, ideali per camminare in ogni condizione. La sua versatilità lo rende molto apprezzato nel mondo della calzoleria. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Tipo di gomma per suole: risposta da 4 lettere
Quando la definizione "Tipo di gomma per suole" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. La risposta corretta è Para. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.