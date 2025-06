Il conte ghibellino anche detto cannibale nei cruciverba: la soluzione è Ugolino

UGOLINO

Curiosità e Significato di Ugolino

La parola Ugolino è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ugolino.

Perché la soluzione è Ugolino? Ugolino è un personaggio storico e letterario, noto per il suo ruolo nel XIII secolo durante le lotte tra guelfi e ghibellini in Italia. Il suo nome è associato a figure di potere e tradimento, ma anche alla tragedia umana, come nel celebre racconto di Dante. Conosciuto come il conte ghibellino anche detto cannibale, rappresenta simbolicamente le tensioni politiche e le passioni dell’epoca.

Come si scrive la soluzione Ugolino

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il conte ghibellino anche detto cannibale", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

U Udine

G Genova

O Otranto

L Livorno

I Imola

N Napoli

O Otranto

