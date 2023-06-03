Come gli sportivi Javier Sotomayor e Chaunté Lowe

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Come gli sportivi Javier Sotomayor e Chaunté Lowe' è 'Altisti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ALTISTI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Come gli sportivi Javier Sotomayor e Chaunté Lowe" corrisponde a una soluzione formata da 7 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Come gli sportivi Javier Sotomayor e Chaunté Lowe". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Perché la soluzione è Altisti? Gli atleti che si distinguono per le loro altezze impressionanti, come Javier Sotomayor e Chaunté Lowe, sono noti per le loro capacità di raggiungere vette elevate. La loro statura e abilità li rendono unici nel mondo dello sport, dove possono eccellere in discipline che richiedono un grande slancio e capacità di salto. La loro presenza imponente e le imprese sportive testimoniano il talento di chi si dedica a raggiungere i massimi livelli con impegno e determinazione.

Se la definizione "Come gli sportivi Javier Sotomayor e Chaunté Lowe" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Come gli sportivi Javier Sotomayor e Chaunté Lowe" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Altisti:

A Ancona L Livorno T Torino I Imola S Savona T Torino I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Come gli sportivi Javier Sotomayor e Chaunté Lowe" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

