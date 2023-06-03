Città turca protesa su una penisola nel Mar Nero nei cruciverba: la soluzione è Sinope

Sara Verdi | 11 dic 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città turca protesa su una penisola nel Mar Nero' è 'Sinope'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SINOPE

Vuoi sapere di più su Sinope? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sinope.

Soluzione Città turca protesa su una penisola nel Mar Nero - Sinope

Hai davanti la definizione "Città turca protesa su una penisola nel Mar Nero" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

Le 6 lettere della soluzione Sinope:
S Savona
I Imola
N Napoli
O Otranto
P Padova
E Empoli

