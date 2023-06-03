Città turca protesa su una penisola nel Mar Nero nei cruciverba: la soluzione è Sinope
La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città turca protesa su una penisola nel Mar Nero' è 'Sinope'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.
SINOPE
Vuoi sapere di più su Sinope? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sinope.
Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grande penisola affacciata sul Mar NeroLa città nel Siracusano del vino NeroPorto sul mar NeroUno Stato sul Mar NeroPenisola del Mar Rosso
Hai davanti la definizione "Città turca protesa su una penisola nel Mar Nero" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.Le 6 lettere della soluzione Sinope:
