Che non si possono trattenere come gli scoppi di risa nei cruciverba: la soluzione è Irrefrenabili

La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Che non si possono trattenere come gli scoppi di risa' è 'Irrefrenabili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IRREFRENABILI

Curiosità e Significato di "Irrefrenabili"

Vuoi sapere di più su Irrefrenabili? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 13 lettere nella pagina dedicata: Irrefrenabili.

La parola irrefrenabili descrive qualcosa che non si può controllare o trattenere, come gli scoppi di risa improvvisi e incontrollabili. Indica quindi un'emozione o un'azione che si manifesta in modo spontaneo e irresistibile, difficile da frenare o arginare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si possono guidare a 14 anniVi si possono adottare cuccioli senza padroniSi possono frequentare anche in summer

Come si scrive la soluzione: Irrefrenabili

Hai davanti la definizione "Che non si possono trattenere come gli scoppi di risa" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

R Roma

R Roma

E Empoli

F Firenze

R Roma

E Empoli

N Napoli

A Ancona

B Bologna

I Imola

L Livorno

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O R G I M A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMERIGO" AMERIGO

