Branca che si occupa dei disturbi del linguaggio

Home / Soluzioni Cruciverba / Branca che si occupa dei disturbi del linguaggio

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Branca che si occupa dei disturbi del linguaggio' è 'Logopedia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LOGOPEDIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Branca che si occupa dei disturbi del linguaggio" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Branca che si occupa dei disturbi del linguaggio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Logopedia? La logopedia è una disciplina che si dedica allo studio e al trattamento delle difficoltà legate al linguaggio, alla comunicazione e alla voce. Si occupa di aiutare chi ha problemi nel parlare, nel capire o nel usare correttamente i suoni. Attraverso esercizi specifici, si mira a migliorare le capacità comunicative delle persone di tutte le età. È fondamentale per favorire l'integrazione sociale e il benessere personale.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Branca che si occupa dei disturbi del linguaggio nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Logopedia

La soluzione associata alla definizione "Branca che si occupa dei disturbi del linguaggio" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Branca che si occupa dei disturbi del linguaggio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Logopedia:

L Livorno O Otranto G Genova O Otranto P Padova E Empoli D Domodossola I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Branca che si occupa dei disturbi del linguaggio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: La terapia per correggere i difetti di pronunciaDisciplina che cura i disturbi del linguaggioLa branca della pediatria che si occupa dei più picciniLa branca operatoria che si Occupa degli interventi al cuoreLa branca della medicina che si occupa di vacciniSi occupa dei problemi economici mondialiSi occupa di nubi e venti