ZAGAGLIA

Curiosità e Significato di "Zagaglia"

Hai risolto il cruciverba con Zagaglia? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 8 lettere più frequenti: Zagaglia.

La zagaglia è un'arma tradizionale africana simile alla lancia, caratterizzata da una lunga asta e una punta affilata. Utilizzata per la caccia e in combattimento, si distingue per la sua leggerezza e manovrabilità, rendendola efficace sia per la pesca che per attività belliche.

Lunga lancia macedoneÈ simile alla tellinaFavoloso animale simile a un cavalloL arma con il tamburo rotanteSi lancia nel pericolo

Come si scrive la soluzione: Zagaglia

Z Zara

A Ancona

G Genova

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

