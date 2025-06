Lo anima il fantasma nei cruciverba: la soluzione è Lenzuolo

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo anima il fantasma

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo anima il fantasma' è 'Lenzuolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LENZUOLO

Curiosità e Significato di Lenzuolo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 8 lettere Lenzuolo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Lenzuolo? Lenzuolo è un pezzo di tessuto utilizzato per coprire il letto, ma può anche richiamare l'immagine di un fantasma avvolto in un drappo bianco. Il termine evoca la leggerezza del tessuto e la sua funzione di protezione o copertura. In modo figurato, rappresenta qualcosa che avvolge o nasconde, aggiungendo un tocco di mistero o di tradizione popolare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si rimbocca quando si rifà il lettoLo Swayze di Ghost FantasmaLo è l anima del perfidoLo è un aspetto da fantasma

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Lenzuolo

Hai trovato la definizione "Lo anima il fantasma" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

L Livorno

E Empoli

N Napoli

Z Zara

U Udine

O Otranto

L Livorno

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A T R G R A I I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "IRRIGATA" IRRIGATA

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.