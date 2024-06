Si rimbocca quando si rifà il letto

: È una tela di tessuto leggero di cotone o anche di seta che è destinato a venire a contatto con l'epidermide di chi si posa sul letto per dormire. Un lenzuolo è un telo di stoffa che si pone sul materasso per far sì che non si poggi il corpo direttamente su questo. Ha forma diversa a seconda che sia per lettino o per letto matrimoniale e può essere bianco o colorato. È sempre più largo e lungo rispetto alle dimensioni del letto in quanto quello inferiore deve essere rimboccato sotto il materasso per renderlo ben teso, oppure possiede degli elastici agli angoli per far sì che si presenti ben tirato sul materasso.

Italiano: Sostantivo: lenzuolo ( approfondimento) m sing (pl.: lenzuoli, lenzuola) . ognuno dei due teli di stoffa che si distendono sul letto tra la coperta ed il materasso. Sillabazione: len | zuò | lo. Pronuncia: IPA: /len'tsw.lo/ . Etimologia / Derivazione: dallatino linteolum, diminutivo di linteum, neutro sostantivato dell’aggettivo linteus ossia "di lino" . Sinonimi: telo. Termini correlati: cuscino.