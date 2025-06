Allacciare di nuovo nei cruciverba: la soluzione è Riannodare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Allacciare di nuovo' è 'Riannodare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RIANNODARE

Curiosità e Significato... Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere Riannodare, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Riannodare? Riannodare significa ricollegare, riunire o riassestare qualcosa che era stato sciolto o interrotto. È come riprendere i fili di un discorso o di un legame che si erano allentati, per ristabilire un'unione solida. In senso figurato, indica anche il ripristino di rapporti o accordi interrotti, dando nuova coesione a situazioni precedentemente scomposte. È un gesto di ricostruzione e di ricominciare con attenzione.

Eseguire di nuovoIl creditore a cui viene assegnato un nuovo debitoreRimette a nuovo il quadro

R Roma

I Imola

A Ancona

N Napoli

N Napoli

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

