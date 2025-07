Vende legna già arsa nei cruciverba: la soluzione è Carbonaio

CARBONAIO

Curiosità e Significato di Carbonaio

Perché la soluzione è Carbonaio? Il termine carbonaio indica una persona che si occupa di produrre e vendere carbone, spesso già arso e pronto all'uso. Una figura tradizionale legata alle attività legate alla combustione del legno, molto diffusa in passato. Il suo lavoro era fondamentale per chi usava il carbone come fonte di calore o energia domestica, mantenendo viva una tradizione antica e radicata nel tempo.

Come si scrive la soluzione Carbonaio

C Como

A Ancona

R Roma

B Bologna

O Otranto

N Napoli

A Ancona

I Imola

O Otranto

