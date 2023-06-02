Lo sono l abrina e l aconitina

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo sono l abrina e l aconitina

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono l abrina e l aconitina' è 'Veleni'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole. La definizione 'Lo sono l abrina e l aconitina', utilizzata nei cruciverba e nelle parole crociate, ha una soluzione composta da 6 lettere. Si tratta di un enigma piuttosto comune, che ricorre spesso sia nei giochi cartacei sia nelle versioni digitali dedicate agli appassionati di enigmistica.

SOLUZIONE: VELENI

Riviste come La Settimana Enigmistica e molte altre pubblicazioni specializzate hanno più volte inserito nei loro schemi la definizione "Lo sono l abrina e l aconitina [Soluzione Cruciverba 6 lettere]". Proprio per questo motivo, la soluzione associata è stata attentamente controllata e verificata dall’esperto Sara Verdi, così da garantirne l’affidabilità e l’utilizzo senza incertezze. Consulta l’elenco delle definizioni che portano a Veleni: Veleni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste domande: Lo sono tanto i Comaschi quanto i LecchesiLo sono le atlete che utilizzano sostanze stupefacentiLo sono i frutti in scatolaLo sono pansotti e agnolottiLo sono molte piante

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Se ti sei imbattuto nella definizione "Lo sono l abrina e l aconitina", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba. È possibile che la definizione "Lo sono l abrina e l aconitina" assuma sfumature leggermente diverse in base al contesto del cruciverba o agli incroci presenti nella griglia. Tuttavia, secondo la valutazione dell’autore, la soluzione proposta resta quella più corretta e maggiormente compatibile con la maggior parte dei cruciverba italiani. Chi risolve cruciverba online o tramite app per smartphone può copiare la soluzione e inserirla direttamente nello schema. In alternativa, è sempre consigliabile prestare attenzione alla corretta sequenza delle lettere, aiutandosi con la dettatura lettera per lettera, per completare il cruciverba in modo preciso e senza errori.

Le 6 lettere della soluzione Veleni:

V Venezia

E Empoli

L Livorno

E Empoli

N Napoli

I Imola

Avere a disposizione una soluzione verificata per la definizione "Lo sono l abrina e l aconitina" consente di affrontare il cruciverba con maggiore tranquillità, evitando tentativi a vuoto e perdite di tempo. Che si tratti di una griglia su carta o di un gioco digitale, poter contare su una risposta affidabile rappresenta un supporto utile per completare lo schema in modo rapido e accurato. Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.