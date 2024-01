La definizione e la soluzione di: Sino a quando. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Italiano

Congiunzione

finché

per l'intero periodo che Finché non si ha a disposizione un defibrillatore, la rianimazione cardiopolmonare è l'unico modo per far scorrere il sangue al cervello

Sillabazione

fin | ché

Pronuncia

IPA: /fi'ke/

Etimologia / Derivazione

derivato per composizione di fino e da che, nel significato di "fino a che"

Citazione





Sinonimi

sinché, fino a quando, fino a che, fino al momento in cui

fintantoché, per tutto il tempo che

Varianti