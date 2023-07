Conduce sino ai solai - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Conduce sino ai solai. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 5 lettere : SCALA

Costituite da volte e cupole in muratura e da solai in laterocemento, mentre nel campanile vi sono alcuni solai in legno e altri in laterocemento. la copertura... Disambiguazione – "la scala" rimanda qui. se stai cercando altri significati, vedi la scala. coordinate: 45°28'03n 9°11'21e / 45.4675°n 9.189167°e45...