Rendere un terreno coltivabile nei cruciverba: la soluzione è Dissodare

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rendere un terreno coltivabile' è 'Dissodare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DISSODARE

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Dissodare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dissodare? Dissodare significa rompere e smuovere il terreno, eliminando pietre, radici e ostacoli per renderlo più facile da coltivare. È un'operazione fondamentale in agricoltura che permette alle piante di attecchire bene e crescere rigogliose. In sostanza, dissodare trasforma un terreno difficile in uno adatto alla coltivazione, favorendo la crescita delle colture e migliorando la produttività del suolo.

Hai davanti la definizione "Rendere un terreno coltivabile" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

I Imola

S Savona

S Savona

O Otranto

D Domodossola

A Ancona

R Roma

E Empoli

N O T T E I R A P Mostra soluzione



