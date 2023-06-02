Quello di Collegno è stato un caso mediatico

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quello di Collegno è stato un caso mediatico' è 'Smemorato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SMEMORATO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quello di Collegno è stato un caso mediatico" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quello di Collegno è stato un caso mediatico". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Smemorato? Una persona smemorata è colui che manifesta frequenti difficoltà nel ricordare informazioni, eventi o nomi, spesso senza una causa evidente. La sua memoria può vacillare anche per situazioni di stress o stanchezza, rendendo complicato svolgere compiti quotidiani o ricordare dettagli importanti. Questa condizione può essere temporanea o più duratura, influenzando significativamente la vita sociale e lavorativa. Quello di Collegno è stato un caso mediatico, attirando l’attenzione su questa problematica.

La definizione "Quello di Collegno è stato un caso mediatico" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quello di Collegno è stato un caso mediatico" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Smemorato:

S Savona M Milano E Empoli M Milano O Otranto R Roma A Ancona T Torino O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quello di Collegno è stato un caso mediatico" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

