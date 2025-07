Mobile che contiene le stoviglie piane e fonde nei cruciverba: la soluzione è Piattaia

Home / Soluzioni Cruciverba / Mobile che contiene le stoviglie piane e fonde

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Mobile che contiene le stoviglie piane e fonde' è 'Piattaia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIATTAIA

Curiosità e Significato di Piattaia

Vuoi sapere di più su Piattaia? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Piattaia.

Perché la soluzione è Piattaia? Una piattaia è un mobile o contenitore usato per conservare le stoviglie piane, come piatti e ciotole. È spesso presente in cucina o in sala da pranzo, e aiuta a tenere in ordine le stoviglie quando non sono in uso. In alcune regioni italiane, il termine si riferisce anche a un mobile che può contenere e proteggere le stoviglie, rendendo la vita quotidiana più pratica e organizzata.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Mobile per le stoviglieÈ mobile in certe barche a velaContiene il frumentoContiene le frecceUn mobile da bar

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Piattaia

La definizione "Mobile che contiene le stoviglie piane e fonde" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

P Padova

I Imola

A Ancona

T Torino

T Torino

A Ancona

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S C A E T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ASTICE" ASTICE

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.