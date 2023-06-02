Gli spiazzi interni dei palazzi nei cruciverba: la soluzione è Cortili

Sara Verdi | 29 nov 2025

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli spiazzi interni dei palazzi' è 'Cortili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORTILI

Curiosità e Significato di Cortili

La soluzione Cortili di 7 lettere

Soluzione Gli spiazzi interni dei palazzi - Cortili

Come si scrive la soluzione Cortili

Non riesci a risolvere la definizione "Gli spiazzi interni dei palazzi"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

Le 7 lettere della soluzione Cortili:
C Como
O Otranto
R Roma
T Torino
I Imola
L Livorno
I Imola

