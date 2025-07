Dominare come Ottaviano nei cruciverba: la soluzione è Imperare

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Dominare come Ottaviano' è 'Imperare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IMPERARE

Curiosità e Significato di Imperare

Perché la soluzione è Imperare? Imperare significa esercitare il potere o il dominio su qualcosa o qualcuno, spesso in modo autorevole e deciso. È un termine che richiama il comando, la supremazia e l’autorità, come quella di un sovrano o di un leader forte. La parola suggerisce la capacità di governare con fermezza e controllo, caratteristica fondamentale per chi vuole dominare come Ottaviano, il primo imperatore romano.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Con Antonio ed Ottaviano nel II triumviratoFu un triumviro con OttavianoIl motto latino che favorisce le discordie per poter meglio dominareBattaglia tra Antonio e OttavianoIl figlio di Cleopatra fatto uccidere da Ottaviano

Come si scrive la soluzione Imperare

Hai davanti la definizione "Dominare come Ottaviano" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

I Imola

M Milano

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O A N C A R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARCANO" ARCANO

