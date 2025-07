Il Dipartimento francese della valle di CroMagnon nei cruciverba: la soluzione è Dordogna

Home / Soluzioni Cruciverba / Il Dipartimento francese della valle di CroMagnon

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Il Dipartimento francese della valle di CroMagnon' è 'Dordogna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DORDOGNA

Curiosità e Significato di Dordogna

Approfondisci la parola di 8 lettere Dordogna: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Dordogna? Dordogna è una regione nel sud-ovest della Francia, famosa per le sue meraviglie naturali e storiche. Il nome deriva dal fiume Dordogna, che attraversa la zona, nota anche per i suoi paesaggi pittoreschi, castelli e grotte preistoriche come quelle di Cro-Magnon. Questa regione incarna un perfetto connubio tra natura e storia, rendendola una meta affascinante e ricca di storia antica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un Cantone svizzero e un dipartimento franceseUn dipartimento franceseLocalità francese nel dipartimento del LotDipartimento francese con LaonDipartimento francese con capoluogo Bourg-en-Bresse

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Dordogna

Hai davanti la definizione "Il Dipartimento francese della valle di CroMagnon" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

D Domodossola

O Otranto

R Roma

D Domodossola

O Otranto

G Genova

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R I P P I O O T S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PROPOSITI" PROPOSITI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.